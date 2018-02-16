​Продолжается подключение районов и городов области к интерактивному порталу «Решаем вместе!». Сегодня соглашения о подключении к ресурсу подписаны с главами Углича, Мышкинского, Некрасовского и Рыбинского МР.



– У нас уже подписаны соглашения с 14 муниципальными образованиями. До конца марта подключим к ресурсу всю область, чтобы каждый ее житель смог воспользоваться возможностями портала «Решаем вместе!», – сказала заместитель председателя Правительства Екатерина Троицкая. – Наш регион достаточно высокотехнологичный и развитый. Цифровая экономика, которая обозначена Президентом России Владимиром Путиным как одно из приоритетных направлений работы, невозможна без инфраструктуры. ЖКХ, дороги, медицина – все это базис «цифровизации». Портал позволяет узнавать о проблемах в этих сферах и оперативно их устранять.



На очереди – Ростовский, Борисоглебский, Переславский, Гаврилов-Ямский, Брейтовский и Некоузский районы. В марте после полного подключения планируется проведение видеоконференции со всеми муниципальными образованиями для отработки возникших в ходе эксплуатации ресурса вопросов.



– Для нас подписание данного соглашения – это уникальная возможность получать полную информацию о проблемах, с которыми сталкиваются жители нашего района, и оперативно реагировать на них, – подчеркнул глава Угличского муниципального района Анатолий Курицин. – Создание данного портала еще раз подтверждает, что власти, как района, так и региона в целом, открыты к диалогу с населением. Наша задача сегодня – максимально качественно отрабатывать все обращения.



На сегодня через портал уже отправлено более 1700 сообщений, на нем зарегистрированы 2 тысячи пользователей и больше 20 тысяч посещений.



Справка



Интерактивный портал «Решаем вместе!» – это одноименное продолжение губернаторского проекта по инициативному бюджетированию. По семи категориям и по 23 тематикам можно написать сообщение, предложение или благодарность. В течение 10 рабочих дней профильный орган власти отрабатывает проблему и присылает официальный ответ.