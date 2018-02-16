​Подведены итоги работы ярославской делегации на Российском инвестиционном форуме в Сочи.



– Можно констатировать, что форум вполне оправдал наши ожидания, – отметил губернатор Дмитрий Миронов. – На одной площадке в течение короткого времени подписан ряд стратегически значимых соглашений, состоялись важные встречи с представителями крупных компаний и госструктур. Работа в таком режиме – хорошая возможность подтвердить намерения, обсудить планы на будущее. Продолжения достигнутых договоренностей мы ожидаем в конкретных событиях, развитии сотрудничества с новыми партнерами.



Серьезные перспективы для региона открывает расширение сотрудничества с Агентством стратегических инициатив и Внешэкономбанком по поддержке реализации инвестиционных проектов. Уже сегодня в партнерстве с ВЭБ завершается строительство туристического комплекса «Золотое кольцо» под Переславлем-Залесским, принято стратегическое решение о завершении строительства Тутаевской ПГУ и реализации проекта молочного производства в Вощажникове.



С руководством компании «Сименс» достигнуты договоренности о реализации совместных проектов в сфере энергетики и транспорта, лизинга оборудования. Включить Ярославскую область в российский и международный календарь деловых событий позволит тесное сотрудничество с ассоциацией «Национальное конгресс-бюро».



Укреплению межрегиональных связей способствует подписание соглашения о сотрудничестве между Правительством Ярославской области и Республикой Ингушетией. Регионы заинтересованы в развитии деловых контактов, реализации совместных инвестиционных проектов, мероприятий в сфере культуры, туризма, наращивании товарооборота и налаживании транспортного сообщения между Ярославской областью и республиками Северного Кавказа.



Кроме того, реализация возможностей межрегионального сотрудничества закреплена в трехстороннем соглашении между Корпорацией развития Ярославской области, ассоциацией НП «Камский инновационный территориально-производственный кластер «Иннокам» и машиностроительным кластером Республики Татарстан, а также в двустороннем соглашении с Корпорацией развития Севастополя. Соглашения о сотрудничестве с Бельгийско-Люксембургской и Американской торговыми палатами закрепили намерения по развитию деловых контактов с иностранными компаниями.



Договоренности о реализации совместных инициатив, направленных на развитие фармацевтического кластера области, были достигнуты по итогам переговоров делегации инвестиционного блока Правительства с представителями иностранных компаний – АО «Сервье», «MSD Фармасьютикал», «Рош», АО «Фармасинтез».



По итогам переговоров с председателем совета директоров Пеккой Вильякайненом инвестиционной компании «Aii Corporation Oy» достигнуты договоренности о дальнейшем сотрудничестве по реализации проектов на ТОСЭР Ростова, предоставляющей инвестору преимущества льготного инвестирования.