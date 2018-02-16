​16 февраля в Рыбинске в торжественной обстановке девять семей получили правоустанавливающие документы на земельные участки, которые предоставлены им в собственность бесплатно.



– Глава государства Владимир Путин поставил задачу перед субъектами РФ усилить в этом году работу по бесплатному предоставлению в собственность земельных участков отдельным категориям граждан, в том числе многодетным семьям, – отметил заместитель председателя Правительства Роман Колесов. – В этом направлении наш регион занимает активную позицию. По инициативе главы региона Дмитрия Миронова были внесены изменения в областной закон, позволяющий предоставлять участки многодетным в аренду без торгов. В его рамках землю уже получили более 180 таких семей.



Документы на землю вручали глава Рыбинска Денис Добряков и директор регионального департамента имущественных и земельных отношений Максим Фролов.



– На сегодняшний день на территории области бесплатно предоставлено в собственность 3510 земельных участков отдельным категориям граждан, из них 2425 – многодетным семьям, – отметил Максим Фролов. – Мне приятно отметить, что Рыбинск по этой работе в передовиках среди муниципальных образований. Всего в городе выделено 310 участков. В этом году планируется предоставить еще 50. Три участка предоставлено в аренду без торгов. На учете состоят 115 человек, из них 36 – многодетные.



Одна из получивших земельный участок – многодетная семья Лищук. На торжественное вручение они пришли в полном составе.



– У нас трое детей. Конечно, сегодняшний день – значимый этап в нашей жизни, – рассказал глава семьи. – У нас появилась возможность улучшить свои жилищные условия. Далеко не каждая семья сможет приобрести земельный участок за свой счет. Плюс нужно построить дом. Безусловно, право бесплатно получить в собственность участок – хорошее подспорье для многодетных семей.