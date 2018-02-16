​16 февраля на заседании межведомственной рабочей группы под руководством заместителя председателя Правительства области Романа Колесова обсудили реализацию «лесной амнистии» в регионе.



– Закон дает возможность упорядочить использование земель лесного фонда, а жителям – узаконить свои права на недвижимость и земельные участки, – сказал Роман Колесов. – Сегодня во многих регионах страны существует проблема наложения границ населенных пунктов и земель лесного фонда. В результате большие по площади лесные участки, попавшие в зону вне закона, зарезервированы в статусе временных. Устранение данных несоответствий совместно с Росреестром дает возможность ввести их в хозяйственный оборот.



В настоящее время департамент лесного хозяйства и управление Росреестра проводят мониторинг с целью выявления скрытых пересечений лесных участков с землями других категорий. Отрабатывается схема взаимодействия для реализации «лесной амнистии». На сегодняшний день выявлено более тысячи таких пересечений. В связи с этим департамент предложил поэтапное формирование и рассмотрение списка указанных земельных участков на заседаниях межведомственной рабочей группы.



В ходе сегодняшнего обсуждения был утвержден список земельных участков, относящихся к сельским лесам, и которые в настоящее время являются предметом судебных споров.



– В соответствии с ранее сложившейся судебной практикой суды удовлетворяли иски о признании права собственности Российской Федерации на лесоустроенные земельные участки и об отнесении их к землям лесного фонда, – пояснил директор департамента лесного хозяйства – главный государственный лесной инспектор Ярославской области Николай Савельев. – После вступления в силу федерального закона о «лесной амнистии» судебная практика по данной категории дел только формируется.



Справка



Федеральный закон, получивший рабочее название «лесная амнистия», вступил в силу 11 августа 2017 года и направлен на изменение порядка определения границ земельных участков из состава земель лесного фонда и устранение взаимоисключающих сведений в Государственном лесном реестре (ГЛР) и Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Эта норма позволит сохранить за собственниками, права которых зарегистрированы, принадлежащие им земельные участки.



В рамках реализации закона о «лесной амнистии» создана межведомственная рабочая группа под руководством заместителя председателя Правительства области Романа Колесова. В ее состав вошли представители профильных департаментов Ярославской области, управления Росреестра, филиала ФГБУ «ФКП Росреестра».