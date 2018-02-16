​За прошлый год количество преступлений, совершенных подростками и при их участии, на территории Ярославской области сократилось на 27,8 процента. Такие данные сегодня были озвучены на расширенном заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в Правительстве региона. На нем присутствовали представители органов власти, комиссий по делам несовершеннолетних, сотрудники органов внутренних дел, ГИБДД, прокуратуры.



– Это неплохой показатель, и можно говорить о положительной динамике, – отметила начальник управления по социальной и демографической политике Правительства Ярославской области Марина Башмашникова. – Но вместе с тем вопросы, связанные с семейным благополучием, с жестоким обращением с детьми, с профилактикой правонарушений, безнадзорностью, по-прежнему актуальны, и у нас по-прежнему много работы в этом направлении.



Количество преступлений, совершенных подростками в составе группы, уменьшилось на 16,7 процента (со 192 до 160). При этом количество преступлений, совершенных в группах, состоящих только из подростков, уменьшилось на 43,4 процента (со 113 до 68).



Меньше стали совершать подростки и тяжкие преступления. Их количество сократилось на 23 процента (со 135 до 104). По итогам 2017 года сократилось на 29 процентов (с 252 до 179) число общественно опасных деяний, совершенных несовершеннолетними до достижения возраста, с которого наступает уголовная ответственность.



Благодаря комплексу принятых межведомственных мер в Ярославской области удалось стабилизировать ситуацию, связанную с суицидальными попытками несовершеннолетних. На 15,1 процента уменьшилось и количество самовольных уходов детей – как из дома, так и из государственных организаций.