​17 февраля на Первомайском бульваре продолжился фестиваль уличной еды. Кафе, рестораны, пекарни, фермеры и гастроэнтузиасты из Ярославской области и гости региона готовят блюда на глазах у посетителей фестиваля, используя натуральные продукты местных производителей. В меню как традиционные масленичные блины, так и бургеры, плов в казане, щи, хот-доги с ростовским луком, мясной рулет из фермерской говядины, стейки, фалафель в лаваше, соленые и сладкие орехи, спиральные чипсы, гирос, пельмени, горячие оладьи, хворост, пончики, паровые пирожки и многое другое.



Гостем фестиваля стал шеф-повар Григорий Мосин, автор книги «Правило бургера». Специально для ярославской Масленицы он создал уникальный рецепт масленичного ярославского бургера. В рамках мастер-класса Григорий Мосин научил всех желающих готовить новинку и устроил дегустацию.



После этого свое мастерство в приготовлении бургеров продемонстрировали рестораторы и известные ярославцы – они устроили командные «бургерные бои». Ресторан «Собрание» провел мастер-класс по выпеканию ажурных блинчиков.



– Первомайский бульвар стал местом ярких и интересных событий, – отметила директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова. – Разнообразные площадки собирают большое количество гостей. Хочу пожелать всем веселого праздника и хорошего настроения на весь год.



Для семей с детьми на Первомайском бульваре организована развлекательная зона. Здесь можно принять участие в подушечных боях, взять снежную крепость, поиграть в зимней «песочнице» из сена, прокатиться на крыше клуба «Горка» и научиться расписывать деревянные блинчики.



Здесь же развернулся фестиваль уличного искусства «Раскрась город к весне». Профессиональные граффити-художники расписали больших, объемных медведей, и все желающие могли попробовать себя в рисовании с помощью баллончиков. Им помогали волонтеры.



Под руководством известной художницы Марии Рутберг гости Масленицы расписали объекты, которые в итоге составят большой блин диаметром 1,5 метра.



Любители активного отдыха собрались на стадионе «Спартаковец». Здесь прошли чемпионат Ярославля по перетягиванию каната и соревнования по русской лапте.



Праздничные программы идут в музеях города, на площадках во всех районах. В Ярославском зоопарке сегодня прошли силовое шоу русских богатырей, игры, конкурсы, хороводы, перетягивание каната, мастер-классы по изготовлению обрядовых кукол и выпечке блинов.