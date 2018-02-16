​В Брейтовском муниципальном районе прошло традиционное памятное мероприятие, посвященное историческому сражению русских воинов с монголо-татарскими захватчиками на берегах реки Сити в 1238 году.



День памяти начался с Божественной литургии в храме Покрова Пресвятой Богородицы в селе Покровском. Затем состоялся крестный ход до храма Архистратига Михаила в селе Семеновском, где прошла панихида по убиенным воинам. Далее гостей мероприятия и жителей Брейтовского муниципального района ждала литературно-музыкальная композиция «Ситская битва. Память длиною в 780 лет».



– Дух единения и любви к Родине помог нашим героям много столетий назад в противостоянии монголо-татарам на берегах реки Сити. Те же чувства и вера в силу нашей России сегодня необходимы нам, как никогда, – сказал заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов. – Хотел бы особо отметить отличный союз представителей общественности, администрации Брейтовского района и епархии. Он сложился на основе взаимопонимания и желания возродить историю. Благодаря ему сегодня мы по христианскому обычаю вспоминаем павших героев, а интереснейшие и с энтузиазмом подготовленные программы, выставки и реконструкции помогают нам узнать множество исторических фактов. Наша задача – сохранить память о тех героических событиях, которые существенно повлияли на судьбу нашей страны. Очень важно, чтобы сегодняшние мальчишки и девчонки с гордостью говорили: «Я россиянин!»



В этот день на главной праздничной площадке работала военно-полевая кухня «Каша из топора». Все желающие могли принять участие в лучно-арбалетном турнире и посмотреть традиционные спортивные состязания учащихся школ района «Богатырские сражения». Были организованы выставка художественных работ «1238 – битва с татарами» и фотовыставка «По местам Ситской битвы», а на выставке-продаже прикладного творчества можно было приобрести памятные сувениры. Кульминацией праздника стала историческая реконструкция сражения, подготовленная клубом «Городецко».



Справка



Ситская битва на Мологской земле Ярославского удельного княжества – ключевое сражение XIII века, поражение в котором закабалило Русь на века. Бои шли на протяжении всей реки Сити, но особенно жаркими они были в районе селений Могилицы и Божонка, Станилово – Юрьевская – Игнатово – Красное, где с завоевателями бился центральный полк под командованием князя Юрия.