|Традиционным сожжением чучела завершилась масленичная неделя в Ярославле. 18 февраля в нашем городе, центре масленичных торжеств, состоялось закрытие фестиваля «Главная масленица страны».
– Ярославская Масленица всегда славилась гармоничным сочетанием новых форм празднования и верности традициям, – сказал в своем приветственном слове к собравшимся на Советской площади заместитель председателя Правительства области Максим Авдеев. – С каждым годом размах празднования становится все шире. В этом году оно развернулось на весь исторический центр Ярославля. Приятно видеть улыбки и радость. Надеюсь, это праздничное настроение сохранится у гостей нашей Масленицы на всю весну. От всей души поздравляю вас, желаю тепла, света, мира! И всегда ждем всех на Ярославской Масленице.
Праздничные мероприятия прошли сразу на нескольких площадках города. На Первомайском бульваре состоялся флешмоб для влюбленных и семейных пар – современная версия старинной русской забавы «Столбы».
Одним из центров спортивного праздника стал стадион «Спартаковец». Здесь прошли показательные кулачные бои «Стенка на стенку». В реконструкции традиционной русской забавы приняли участие более 500 спортсменов-единоборцев. Желающие также могли попробовать свои силы в метании полена, подъеме гири, ударе по боксерской груше и перетягивании каната.
Музей-заповедник организовал интерактивную программу «Путешествие в карете истории по Масленой неделе». Также здесь были организованы танцевальные игры и развлечения XVIII века, состоялись представления ярмарочного театра Петрушки, были открыты тайны старинных сундуков и прабабушкины секреты рецептов вкусных блинов.
На Даманском острове гости праздника играли в футбол на снегу и в хоккей с метлами, принимали участие в «гонках на бубликах», метании валенок и боях подушками.
На Советской площади с самого утра была открыта масленичная ярмарка, работали ремесленные ряды. Творческие коллективы города подготовили концертную программу «Дорогих гостей встречаем, Масленицу отмечаем». Затем здесь прошел конкурс саней и силовое шоу мастера спорта по бодибилдингу Михаила Сидорычева. Был установлен самый большой в стране самовар. Его высота составила 201 см. Достижение официально зафиксировали в Книге рекордов России.
В финале праздника Гвардейцы Сударыни Масленицы доставили масленичный огонь на Даманский остров, где состоялось традиционное сжигание чучела Масленицы.
Завершила празднование последнего дня масленицы большая дискотека на свежем воздухе.
Комментарии
Комментариев пока нет...
|
вчера, 19:30
45 просмотров
2018.02.18 Дмитрий Миронов поздравил представителей ярославской школы фристайла с успехом в Пхенчхане2018.02.18 В Брейтовском районе отметили День памяти героев Ситской битвы2018.02.17 В Ярославле продолжаются гулянья на «Главной Масленице страны»2018.02.16 Детская преступность уменьшилась в Ярославской области почти на 28 процентов2018.02.16 В Ярославской области выявлено более тысячи пересечений лесных участков с землями иных категорий