​Традиционным сожжением чучела завершилась масленичная неделя в Ярославле. 18 февраля в нашем городе, центре масленичных торжеств, состоялось закрытие фестиваля «Главная масленица страны».



– Ярославская Масленица всегда славилась гармоничным сочетанием новых форм празднования и верности традициям, – сказал в своем приветственном слове к собравшимся на Советской площади заместитель председателя Правительства области Максим Авдеев. – С каждым годом размах празднования становится все шире. В этом году оно развернулось на весь исторический центр Ярославля. Приятно видеть улыбки и радость. Надеюсь, это праздничное настроение сохранится у гостей нашей Масленицы на всю весну. От всей души поздравляю вас, желаю тепла, света, мира! И всегда ждем всех на Ярославской Масленице.



Праздничные мероприятия прошли сразу на нескольких площадках города. На Первомайском бульваре состоялся флешмоб для влюбленных и семейных пар – современная версия старинной русской забавы «Столбы».



Одним из центров спортивного праздника стал стадион «Спартаковец». Здесь прошли показательные кулачные бои «Стенка на стенку». В реконструкции традиционной русской забавы приняли участие более 500 спортсменов-единоборцев. Желающие также могли попробовать свои силы в метании полена, подъеме гири, ударе по боксерской груше и перетягивании каната.



Музей-заповедник организовал интерактивную программу «Путешествие в карете истории по Масленой неделе». Также здесь были организованы танцевальные игры и развлечения XVIII века, состоялись представления ярмарочного театра Петрушки, были открыты тайны старинных сундуков и прабабушкины секреты рецептов вкусных блинов.



На Даманском острове гости праздника играли в футбол на снегу и в хоккей с метлами, принимали участие в «гонках на бубликах», метании валенок и боях подушками.



На Советской площади с самого утра была открыта масленичная ярмарка, работали ремесленные ряды. Творческие коллективы города подготовили концертную программу «Дорогих гостей встречаем, Масленицу отмечаем». Затем здесь прошел конкурс саней и силовое шоу мастера спорта по бодибилдингу Михаила Сидорычева. Был установлен самый большой в стране самовар. Его высота составила 201 см. Достижение официально зафиксировали в Книге рекордов России.



В финале праздника Гвардейцы Сударыни Масленицы доставили масленичный огонь на Даманский остров, где состоялось традиционное сжигание чучела Масленицы.



Завершила празднование последнего дня масленицы большая дискотека на свежем воздухе.