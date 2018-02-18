​Губернатор Ярославской области направил руководителю региональной федерации фристайла Александру Понгильскому телеграмму. Глава региона поздравил заслуженного тренера России с успехом его воспитанника Ильи Бурова, завоевавшего сегодня бронзовую олимпийскую медаль. Спортсмен, представляющий ярославскую школу фристайла, стал третьим в соревнованиях по лыжной акробатике в южнокорейском Пхенчхане.



– Поздравляю Вас и всю ярославскую школу лыжной акробатики с победой на Олимпиаде в Пхенчхане! Профессиональное мастерство, стремление к новым высотам помогают эффективно решать задачи, стоящие перед Вами, – говорится в тексте поздравительной телеграммы. – Бронзовой медалью Ильи Бурова, успехом финалиста Павла Кротова и других Ваших учеников, получивших мировое признание, сегодня гордятся все ярославцы и россияне. Спасибо за Ваш труд, энтузиазм и увлеченность любимым делом.



В третьем раунде финала Илья Буров набрал 122,71 балла. Оценки выше получили только украинец Александр Абраменко и Цзя Цзунян из Китая. Еще один добравшийся до финала ярославец Павел Кротов стал четвертым.



Всего же, напомним, в играх этого года принимают участие пять спортсменов-фристайлистов из Ярославской области. Для троих из них – Максима Бурова, Любови Никитиной и Станислава Никитина – это первая Олимпиада. А Павел Кротов и Илья Буров олимпийский опыт уже имели. Оба – члены сборной России с 2011 года. Участвовали в Олимпиаде 2014 года в Сочи.