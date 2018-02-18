|17 февраля в Ярославле на базе Центра детско-юношеского технического творчества прошел I региональный турнир в сфере цифровых интеллектуальных систем «ЛогикУм». Его организатором выступил департамент образования области.
Цель турнира – создание единого учебного и экспертного сообщества, объединенного темой применения в учебном процессе моносистемных продуктов («Lego», «Arduino», «Scratch»), а также знакомство с системой проведения соревнований по основам профессионального мастерства среди школьников по методикам «WorldSkills» и «JuniorSkills».
Турнир предполагает командное решение задач и проводился по трем направлениям. Первое – «Arduino» – включает в себя задачи по сборке электрических схем и программированию микроконтроллера, входящего в состав отладочной платы «Arduino Uno». За три часа участники должны были, используя различные электронные компоненты, собрать и запрограммировать четыре устройства: светодиодную рекламную вывеску, автомат световых эффектов «Бегущий огонь», симулятор активности насекомого в зависимости от степени яркости солнца и модель светофора с автоматической сменой ночного и дневного режимов работы.
Во втором направлении участники собирали модули конструктора «Lego» и программировали их в соответствии с заданиями. Решающей задачей по этому направлению стали шахматные часы, модель которых программировалась на блоке EV3.
В третьем направлении – «Scratch» – ребята программировали компьютерные игры.
В турнире приняли участие 44 учащихся организаций общего и дополнительного образования Ярославской области в возрасте от 10 до 16 лет.
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