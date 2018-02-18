​В Переславле-Залесском на площадке у многоквартирных домов по улице 50 лет Комсомола, благоустроенной в рамках губернаторского проекта по формированию комфортной городской среды «Решаем вместе!», прошла развлекательная программа «Масленичный разгуляй». Специалисты и волонтеры молодежного центра устроили игры и забавы для ребятишек из расположенных неподалеку детских садов.



– Организовали все накануне широкой Масленицы, чтобы дети знали, что у нас есть такой праздник, чем он славится, как делают блины, веселятся, шутят и водят хороводы, – рассказала директор МУ «Молодежный центр» Светлана Макарова.



Ведущие праздника Весельчак и Маруся в игровой форме «месили» тесто для праздничного пирога и «пекли» блинчики. Повторяя за аниматорами простые движения, малыши уже на втором куплете запомнили, какие продукты использовать и что с ними делать. Закончилась программа масленичной каруселью.



– Пришли с правнучкой погулять и случайно оказались на Масленице, – поделилась жительница Переславля-Залесского Руфина Телегина. – Даже не помню, чтобы раньше здесь проводились какие-то мероприятия, а после того как построили площадку, мы уже второй раз попадаем на праздник. Для детей-то уж очень хорошо: правнучка прыгает, бегает – ей три годика. Площадку удобную сделали, теперь здесь чисто, да и присматривают за ней.



Театрализованная игровая программа «Собирайся народ, Масленица идет!» прошла и в Чкаловском сквере. Мероприятие подготовили сотрудники городской библиотеки им. Александра Невского и творческая группа «Креатив». На большой горке была установлена масленичная кукла, рядом с которой прошли веселые конкурсы для детей. Людмила Черникова, жительница одного из домов, напекла блинов и угощала всех желающих.



В поселке Борисоглебском жителей улицы Вощажниковской объединил спортивный праздник «Сильные, смелые, ловкие!». Мероприятие было организовано в поддержку общественных территорий, прошедших предварительный отбор в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе!» по формированию комфортной городской среды. В этом году на благоустройство в центре поселка претендуют Советская площадь, улица Транспортная, а также территория вокруг Риковского пруда по улице Советской.



В прошлом году в центре поселка за счет средств проекта обустроены пешеходные дорожки, произведена замена уличных светильников на энергосберегающие, прошли работы по облицовке водоотводной канавы. На эти цели было выделено более 1,7 миллиона рублей.



Справка



Проект «Решаем вместе!» реализуется в регионе по инициативе губернатора Дмитрия Миронова уже второй год и направлен на выполнение задачи по формированию комфортной городской среды, поставленной перед субъектами РФ Президентом России Владимиром Путиным.