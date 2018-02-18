​16 – 17 февраля в Ярославском музыкальном училище (колледже) им. Л.В. Собинова проходил областной открытый конкурс молодых исполнителей на струнно-смычковых инструментах.



Более 80 учащихся школ искусств и студентов средних профессиональных образовательных учреждений Ярославской, Ивановской и Костромской областей состязались в двух номинациях: «Солисты» (по специальностям «скрипка», «альт», «виолончель», «контрабас») и «Ансамбли».



Оценивало выступления конкурсантов авторитетное жюри под руководством профессора Нижегородской государственной консерватории им. М.И. Глинки, заведующей кафедрой струнных инструментов, заслуженной артистки России Софии Пропищан.



В номинации «Солисты» из 13 присужденных званий лауреатов конкурса одиннадцати удостоены воспитанники школ искусств и студенты профессиональных образовательных учреждений Ярославля. В номинации «Ансамбли» три призовых места также завоевали ярославские музыканты.



В рамках конкурса София Пропищан провела мастер-класс для юных музыкантов, посвященный нюансам звукоизвлечения при игре на струнно-смычковых инструментах. Также в формате круглого стола члены жюри и преподаватели обсудили итоги конкурса и сформулировали рекомендации участникам по дальнейшему совершенствованию исполнительского мастерства.



Завершил конкурс гала-концерт лауреатов I степени в большом зале Ярославского музыкального училища им. Л.В. Собинова.