|16 – 17 февраля в Ярославском музыкальном училище (колледже) им. Л.В. Собинова проходил областной открытый конкурс молодых исполнителей на струнно-смычковых инструментах.
Более 80 учащихся школ искусств и студентов средних профессиональных образовательных учреждений Ярославской, Ивановской и Костромской областей состязались в двух номинациях: «Солисты» (по специальностям «скрипка», «альт», «виолончель», «контрабас») и «Ансамбли».
Оценивало выступления конкурсантов авторитетное жюри под руководством профессора Нижегородской государственной консерватории им. М.И. Глинки, заведующей кафедрой струнных инструментов, заслуженной артистки России Софии Пропищан.
В номинации «Солисты» из 13 присужденных званий лауреатов конкурса одиннадцати удостоены воспитанники школ искусств и студенты профессиональных образовательных учреждений Ярославля. В номинации «Ансамбли» три призовых места также завоевали ярославские музыканты.
В рамках конкурса София Пропищан провела мастер-класс для юных музыкантов, посвященный нюансам звукоизвлечения при игре на струнно-смычковых инструментах. Также в формате круглого стола члены жюри и преподаватели обсудили итоги конкурса и сформулировали рекомендации участникам по дальнейшему совершенствованию исполнительского мастерства.
Завершил конкурс гала-концерт лауреатов I степени в большом зале Ярославского музыкального училища им. Л.В. Собинова.
Комментарии
Комментариев пока нет...
|
11:15
17 просмотров
2018.02.19 Всероссийское общество инвалидов: общественные пространства по проекту «Решаем вместе!» должны быть удобны для всех2018.02.19 Во дворах, благоустроенных по проекту «Решаем вместе!», прошли масленичные гулянья2018.02.19 В Ярославле прошел I региональный турнир в сфере цифровых интеллектуальных систем «ЛогикУм»2018.02.19 Дмитрий Миронов поздравил ярославских спортсменов с бронзой в Пхенчхане2018.02.18 В Ярославле закрылся фестиваль «Главная масленица страны»