​В Ярославле прошло очередное общественное обсуждение благоустройства трех территорий, попавших в финал губернаторского проекта по формированию комфортной городской среды «Решаем вместе!». Мероприятие было организовано в отделении Всероссийского общества инвалидов Дзержинского района.



На встрече прозвучали предложения сделать парк 30-летия Победы центральной районной зоной спорта и отдыха, в Павловской роще обустроить спуск к Волге и смотровую площадку, а у 27-й школы создать многофункциональный стадион.



– Идеи замечательные, однако важна не только красота, но и комфортность пространств для людей с ограниченными возможностями здоровья, – подчеркнула председатель отделения Ярославской областной организации Всероссийского общества инвалидов Дзержинского района Галина Левинская. – Мы даже не сомневались, что Павловский парк и парк Победы выйдут в лидеры. Парк Победы для нас – это центр притяжения, это лицо района, и если его приведут в порядок, то это будет просто здорово.



В предварительном голосовании по проекту «Решаем вместе!» приняли участие более 13 тысяч жителей Дзержинского района. Окончательный выбор общественной территории для благоустройства в этом году им, как и всем жителям региона, предстоит сделать 18 марта. До этого во всех городах и муниципальных районах пройдут обсуждения эскизов предстоящих реконструкций.



– Также в ближайшее время эскизы будут размещены в Интернете, чтобы все желающие могли ознакомиться с ними и внести свои коррективы, – сказала глава территориальной администрации Дзержинского района Екатерина Мусинова.



Павловская роща и парк Победы по итогам предварительного голосования в Дзержинском районе набрали наибольшее количество голосов. Возле рощи планируется построить парковку, проложить асфальтовые дорожки. В парке Победы предлагается обновить лавочки, высадить аллею и построить детскую площадку для маломобильных групп населения. Возле школы №27 дети ждут современную спортивную площадку и мини-стадион.



– Мы все приняли самое активное участие в голосовании. Голосовали на сайте и заполняли анкеты. И всем родственникам и знакомым скажем, чтобы шли голосовать. Хотим, чтобы Дзержинский район победил! – поделилась Галина Левинская.



Справка



Проект «Решаем вместе!» реализуется в регионе по инициативе губернатора Дмитрия Миронова уже второй год и направлен на выполнение задачи по формированию комфортной городской среды, поставленной перед субъектами РФ Президентом России Владимиром Путиным.