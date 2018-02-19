​В целом на территории региона зимний отопительный сезон проходит в штатном режиме. Об этом сообщил и. о. директора департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области Сергей Колесников.



– На системах тепло-, водо- и газоснабжения было зарегистрировано около 500 технологических нарушений, что на 20 процентов меньше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего отопительного сезона, – отметил Сергей Колесников. – Этого удалось добиться благодаря сформированному областному аварийному резерву материально-технических ресурсов в размере 38,6 миллиона рублей, аварийным резервам жилищно-коммунальных предприятий и муниципальных образований области, а также четкой организации взаимодействия всех структур при реагировании на аварийные ситуации и устранении их последствий.



Для реагирования на чрезвычайные ситуации в области сформирована 401 аварийная бригада общей численностью 2647 человек, в том числе 275 человек – в муниципальных образованиях и 126 – в ресурсоснабжающих организациях.



Кроме того, позитивно на ситуации сказалось совершенствование систем теплоснабжения в муниципальных районах. В частности, в эту зиму с новой котельной вступила Полянская школа-сад в Гаврилов-Ямском муниципальном районе.



В 2015 году Ростехнадзором при проведении плановой проверки в связи с высоким износом строительных конструкций здания было введено ограничение на эксплуатацию угольной котельной в деревне Поляна, которая отапливала два социальных объекта – Полянскую школу и детский сад. В 2016 году был объявлен аукцион на строительство новой блочно-модульной газовой котельной. Работы проведены качественно и в короткие сроки.



– Новая котельная, введенная в эксплуатацию с начала отопительного сезона 2017 – 2018 годов, позволила нашему учреждению стабильно поддерживать постоянную комфортную температуру во всех помещениях, а также получить существенную экономию ресурсов. Платежи за теплоснабжение уменьшились в два раза, – рассказала директор МОБУ «Полянская школа-сад» Нина Холопова.