​Поручение главы региона Дмитрия Миронова, данное им на встрече с жителями Гаврилов-Ямского МР в августе прошлого года, выполнено: качество питьевой воды в районном центре приведено в соответствие с санитарными требованиями.



Реконструкция водозаборных очистных сооружений в Гаврилов-Яме началась еще в 2011 году. Вода, поступающая в дома жителей, была такого качества, что готовить на ней было практически невозможно.



– Водоснабжение города производится из поверхностного источника – реки Которосли, – рассказал заместитель главы Гаврилов-Ямского района Владимир Таганов. – Состояние реки, вытекающей из озера Неро, с каждым годом становится хуже. Водозаборные очистные сооружения, построенные в 80-е годы прошлого века, уже были не в состоянии обеспечивать жителей качественной водой, поэтому требовалась реконструкция с введением дополнительной ступени очистки, что и было сделано. Ведь качество воды, потребляемой жителями, напрямую связано с их здоровьем.



Для проведения реконструкции в рамках федеральной программы «Комплексное развитие моногородов», утвержденной Президентом России Владимиром Путиным, было выделено свыше 100 миллионов рублей, софинансирование из областного и местного бюджетов – по 10 миллионов рублей.



Однако в связи с тем, что компания-подрядчик обанкротилась, реконструкция затянулась. Было решено подключить к работам ресурсоснабжающую организацию АО «Ресурс». Благодаря этому в начале 2017 года введена в эксплуатацию первая ступень очистки воды. На протяжении года проводились пусконаладочные работы.



В настоящее время вода, поставляемая потребителям Гаврилов-Яма, соответствует санитарным нормам и правилам.



Повышению качества питьевой воды на территории региона уделяется большое внимание. В области под личным контролем губернатора Дмитрия Миронова реализуется приоритетный проект «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги». В числе его задач – модернизация очистных сооружений канализации, расположенных по течению Волги в Ярославской области. Сейчас их износ составляет 75 процентов, отсутствует оборудование для обеззараживания и ультрафиолетовой очистки, а в результате качество воды нередко не соответствует нормативам.



– В прошлом году была разработана схема водоснабжения и водоотведения, которая позволила выявить самые проблемные места, где не обеспечено качество питьевой воды, поступающей населению, и стоки очистных сооружений не соответствуют нормативным показателям, – сказал и. о. директора областного департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Сергей Колесников. – Перед нами стоит амбициозная задача привести в порядок все стоки, чтобы загрязнения Волги не было, и обеспечить население чистой водой. В этом году необходимо подготовить основной пакет проектно-сметной документации для реализации данных мероприятий и уже с 2019 года начать реализовывать непосредственно сами мероприятия.



В этом году планируется подготовить проект реконструкции очистных сооружений Ярославля и второй очереди очистных сооружений Рыбинска, а также очистных сооружений Пошехонского и Мышкинского муниципальных районов, города Ростова.



Завершить поэтапную модернизацию всех очистных сооружений канализации, расположенных по берегам Волги, планируется за 4 года.