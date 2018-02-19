​19 февраля губернатор Дмитрий Миронов принял участие в торжественном собрании, посвященном Дню образования органов внутренних дел на транспорте. Мероприятие прошло в Северном линейном управлении МВД России.



Глава региона поздравил собравшихся с профессиональным праздником и отметил важность задач, стоящих сегодня перед ведомством.



– Ярославская область, как и вся Россия, сейчас готовится принять гостей предстоящего Чемпионата мира по футболу, которые захотят совместить посещение матчей с туризмом, – сказал Дмитрий Миронов. – В этой связи Правительство региона особое внимание уделяет совершенствованию безопасности транспортной инфраструктуры. Проведена модернизация системы контроля и управления доступом аэропорта Туношна, приобретаются средства досмотра пассажиров и багажа. На железнодорожных вокзалах Ярославля и Ростова модернизирована система видеонаблюдения, поставлены блокиратор радиоуправляемых взрывных устройств, сканеры обуви, детекторы взрывчатых веществ и опасных жидкостей. Но техника ничто без грамотного использования. Поэтому решающее значение будут иметь ваши опыт и профессионализм.



Губернатор добавил, что на мероприятия по обеспечению безопасности на транспорте за последние два года израсходовано около 125 миллионов рублей.



В числе первоочередных задач Дмитрий Миронов также обозначил обеспечение безопасности процесса выборов Президента России, которые пройдут в стране 18 марта.



– Благодарю всех присутствующих сегодня в этом зале за хорошую работу в прошлом году, – сказал начальник Северного ЛУ МВД России на транспорте Олег Царев. – Надеюсь, что в текущем периоде она будет столь же слаженной и продуктивной.



За большой личный вклад в обеспечение безопасности на объектах транспорта Дмитрий Миронов вручил Олегу Цареву медаль «За труды во благо земли Ярославской». Еще несколько сотрудников получили почетные грамоты губернатора.



С профессиональным праздником присутствующих поздравили также заместитель председателя областной Думы Виктор Волончунас, мэр Ярославля Владимир Слепцов и настоятель ярославского гарнизонного храма Михаила Архангела иерей Евгений (Волков).