​В микрорайоне Липовая гора в Ярославле в выходные прошли праздничные гулянья в поддержку дальнейшего благоустройства парка Победы в рамках губернаторского проекта по формированию комфортной городской среды «Решаем вместе!». В завершение Масленичной недели местные жители приняли участие в спортивных соревнованиях и конкурсах, активно провели время вместе со своими семьями.



– Жители микрорайона дружно проголосовали за дальнейшее благоустройство парка Победы в рамках проекта «Решаем вместе!», – рассказал генеральный директор ПАО «Ярославский радиозавод» Сергей Якушев. – В верхней части этой зоны отдыха уже проведены работы по благоустройству, теперь необходимо заняться нижним ярусом. Есть готовый проект, по которому предусмотрены установка нового освещения, водоотводов и монтаж нового ограждения.



Напомним, что в ходе предварительного отбора общественных территорий для проекта «Решаем вместе!» около 60 тысяч жителей Ярославля проголосовали и определили в каждом районе областного центра три объекта. Они будут представлены в финальном голосовании 18 марта и в случае победы благоустроены.



– Наш парк занял второе место в районе по итогам опроса жителей, – отметил ярославец Илья Кириллов. – Эта территория важна для Липовой горы, мы всеми силами поддерживаем ее в порядке. Теперь 18 марта в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе!» мы будем голосовать за дальнейшее благоустройство нашего парка.



Праздничные мероприятия в поддержку проекта по формированию комфортной городской среды прошли и в Ярославском районе. В прошлом году по этой программе здесь отремонтировано и благоустроено 20 объектов, в том числе 17 дворовых территорий и 3 общественные. Об этом глава района Николай Золотников напомнил всем собравшимся на открытии традиционного фестиваля «Валенки Show», который прошел в поселке Михайловском.



– Эта программа реализуется по поручению Президента России Владимира Путина и под непосредственным контролем губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова, – сказал Николай Золотников. – Я прошу всех принять участие в обсуждении дизайн-проектов благоустройства территорий и в финальном голосовании 18 марта.