​19 февраля пять многодетных семей получили правоустанавливающие документы на бесплатное предоставление земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства в селе Брейтово.



– Улучшение качества жилья многодетных семей – одна из социально значимых задач, поставленных главой государства Владимиром Путиным перед субъектами РФ, – подчеркнул заместитель председателя Правительства Роман Колесов. – В этом направлении в регионе активизирована работа по формированию и бесплатному предоставлению в собственность участков многодетным семьям. Кроме того, по инициативе губернатора Дмитрия Миронова были внесены изменения в областной закон, позволяющий предоставлять участки многодетным семьям в аренду без торгов. Всего в регионе в рамках нововведения земельные участки получили более 180 семей.



На сегодняшний день в Ярославской области выделено 3510 земельных участков отдельным категориям граждан, из них 2425 – многодетным семьям.



– Всего в Брейтовском муниципальном районе бесплатно предоставлено в собственность 24 участка, в прошлом году – четыре, – пояснила заместитель директора регионального департамента имущественных и земельных отношений Анна Желиховская. – Кроме того, в ближайшее время две семьи планируют взять землю в аренду без торгов в рамках областного закона №14-з. На сегодняшний день на учете на предоставление участков состоят 12 многодетных семей. В этом году в планах полностью ликвидировать очередь, то есть обеспечить землей всех претендующих на нее льготников, включая многодетных.



Семья Смирновых – в числе получивших сегодня документы на землю в селе Брейтово.



– Участок мы видели. Он расположен в отличном месте, – отметила Ирина Смирнова. – Здесь есть все: детский сад, школа, лес и река Сить. Осталось только построить дом. У нас трое детей. И, конечно, хотелось бы иметь большой, уютный дом, чтобы места хватило всем. Безусловно, такая поддержка помогает многодетным семьям улучшить жилищные условия.