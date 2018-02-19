​В поселке Борок Некоузского района открылась амбулатория. В ней девять специалистов. Они принимают население поселка по таким направлениям, как педиатрия, стоматология, гинекология. Работают участковый терапевт и специалист-лаборант. В ближайшее время помощь будет оказывать и офтальмолог.



Напомним, что больница в Борке была закрыта после прекращения ее финансирования Федеральным агентством научных организаций России, на балансе которого она находится. Жители поселка оставались без медобслуживания. С просьбой решить эту проблему они обратились к губернатору Дмитрию Миронову во время его рабочего визита в Некоузский район летом прошлого года.



Глава региона пообещал помочь. Для организации амбулатории выделили одноэтажное здание площадью около тысячи квадратных метров. Недавно была получена лицензия на медицинскую деятельность, и специалисты начали принимать пациентов.



– Наша задача – обеспечить жителей поселка Борок своевременной и качественной медицинской помощью, – подчеркнул директор департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Руслан Саитгареев. – Мы постарались укомплектовать амбулаторию специалистами, наиболее востребованными населением. Ситуация с Борком по-прежнему на особом контроле нашего департамента.



По словам главного врача Некоузской центральной районной больницы Лидии Лебедевой, если потребуется сделать экстренно УЗИ-диагностику или рентген, то для граждан выделят автотранспорт больницы.



– Амбулатория в поселке Борок входит в структуру ЦРБ, – рассказала Лидия Лебедева. – В Борке мы обслуживаем 1740 человек. Все они получают квалифицированную помощь.