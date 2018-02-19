|3 и 4 марта под Рыбинском состоится XI Ростех Деминский международный лыжный марафон FIS/Worldloppet. За два соревновательных дня центр лыжного спорта «Демино» посетят более 10 тысяч человек – лыжники и болельщики из России и иностранных государств. Обеспечение безопасности людей во время проведения марафона – одна из главных задач организационного комитета спортивного мероприятия мирового уровня.
– Плановые мероприятия в рамках своей компетенции будут выполнять оперативные службы города и области – полиция, МЧС, медики, а также поисково-спасательный отряд, добровольные народные дружины, представители казачества, волонтеры, – рассказал заместитель главы администрации города Рыбинска по безопасности Алексей Старухин.
Для обеспечения безопасности марафонцев и зрителей на входе в ЦЛС «Демино» будут установлены рамки металлодетектора. Для личного автотранспорта подготовят верхнюю автомобильную стоянку. Разместить на ней машины помогут сотрудники ГИБДД и волонтеры. Во время проведения стартов на территории центра будут дежурить сотрудники полиции.
Владельцев снегоходной техники организаторы убедительно просят проявить сознательность и воздержаться от поездок по трассам марафона не только в дни проведения соревнований, но и накануне. Это необходимо, чтобы избежать травм на лыжне в результате столкновения атлета с транспортным средством, сохранить укатанную спецтехникой трассу, уберечь лыжников от травмоопасных падений. До 5 марта территорию будут патрулировать сотрудники полиции и службы безопасности.
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вчера, 16:45
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