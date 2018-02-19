​19 февраля в КСК «Вознесенский» состоялось торжественное открытие Кубка России и первого этапа всероссийских соревнований «Надежды России» среди юниоров по прыжкам на батуте. Мероприятия собрали 450 спортсменов из 32 регионов.



Состязания проходят в четырех дисциплинах: индивидуальные прыжки на батуте, синхронные прыжки на батуте, прыжки на академической дорожке и двойном мини-трампе.



С 2000 года соревнования по прыжкам на батуте включены в олимпийскую программу. Этот вид спорта сложнокоординационный, требующий от спортсмена силы, смелости и великолепного владения своим телом.



Сегодня проходят отборочные соревнования, завтра состоятся четвертьфиналы и полуфиналы, а победители станут известны 21 февраля.



В Ярославской области на базе спортивных школ и клубов прыжками на батуте занимаются 350 человек.