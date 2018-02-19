|19 февраля в КСК «Вознесенский» состоялось торжественное открытие Кубка России и первого этапа всероссийских соревнований «Надежды России» среди юниоров по прыжкам на батуте. Мероприятия собрали 450 спортсменов из 32 регионов.
Состязания проходят в четырех дисциплинах: индивидуальные прыжки на батуте, синхронные прыжки на батуте, прыжки на академической дорожке и двойном мини-трампе.
С 2000 года соревнования по прыжкам на батуте включены в олимпийскую программу. Этот вид спорта сложнокоординационный, требующий от спортсмена силы, смелости и великолепного владения своим телом.
Сегодня проходят отборочные соревнования, завтра состоятся четвертьфиналы и полуфиналы, а победители станут известны 21 февраля.
В Ярославской области на базе спортивных школ и клубов прыжками на батуте занимаются 350 человек.
Комментарии
Комментариев пока нет...
|
вчера, 17:45
35 просмотров
2018.02.19 До 5 марта территорию ЦЛС «Демино» будут патрулировать сотрудники полиции и службы безопасности2018.02.19 В амбулатории поселка Борок начался прием пациентов2018.02.19 В этом году в Брейтовском районе планируют обеспечить землей всех очередников2018.02.19 Жители микрорайона Липовая гора провели праздник в поддержку включения парка Победы в проект «Решаем вместе!»2018.02.19 Дмитрий Миронов вручил награды сотрудникам Северного линейного управления МВД России на транспорте