​Работы по благоустройству дворов и общественных пространств в рамках проекта по формированию комфортной городской среды «Решаем вместе!» необходимо начать сразу, как только позволит погода. Такое поручение дал губернатор Дмитрий Миронов на заседании межведомственной комиссии, посвященном реализации проекта, которое состоялось 19 февраля. Глава региона подчеркнул: важно учесть все ошибки прошлого года и не допустить их в текущем.



– К реализации проектов нужно в этом году приступить как можно раньше, чтобы учесть ошибки прошлого года, когда некоторые работы ушли в зиму. Больше такого допускать нельзя. Сразу после подведения итогов голосования необходимо начать конкурсные процедуры, а с наступлением теплого времени – строительные работы, – сказал Дмитрий Миронов. – Интерес к проекту среди населения только растет. Если год назад в общественных обсуждениях предлагаемых к реализации объектов приняли участие около 50 тысяч человек, то в этом году в течение месяца свое мнение высказали уже 180 тысяч.



Большую роль в увеличении аудитории сыграло использование интернет-технологий. Свое мнение можно было выразить на интернет-портале «Решаем вместе!». Также жители региона могли проголосовать традиционным способом. В общественных местах были установлены урны с логотипом проекта.



На сегодня перечень общественных пространств, которые, по мнению ярославцев, в первую очередь нуждаются в благоустройстве, сформирован. Список объектов, получивших наибольшую поддержку граждан, размещен на официальном сайте проекта. В него включен 121 объект.



Для того чтобы жителям было легче представить, какими станут зоны отдыха после благоустройства, были подготовлены эскизы. Проектированием занимались студенты архитектурного отделения Ярославского технического университета.



– За кратчайший срок ребята подготовили десятки проектов. Прошу учесть, что они работали в свои каникулы, – заметил главный архитектор области Михаил Кудряшов. – Есть работы над простыми, небольшого масштаба территориями, есть эскизы общегородских пространств. И никакого универсального подхода к решениям не существовало. К каждому проекту студенты подходили индивидуально. Отмечу, что по качеству и технике исполнения они отвечают самым серьезным требованиям.



Общественные обсуждения проектов в настоящее время продолжаются.



– Уверен, для будущих архитекторов это стало хорошей практикой. Большинство эскизов уже готово. Теперь нужно организовать их обсуждение, чтобы жители смогли высказать свое мнение о проектах, а их авторы – внести в них коррективы, – добавил Дмитрий Миронов.



Завершающим этапом отбора станет голосование за конкретные объекты, которое пройдет 18 марта.



Проект «Решаем вместе!» реализуется в рамках выполнения задачи по формированию комфортной городской среды, поставленной перед регионами Президентом России Владимиром Путиным.