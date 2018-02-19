​Сегодня в Ярославской государственной сельскохозяйственной академии представители городских и областных органов власти встретились со студентами вуза. Обсуждался предстоящий выбор общественных территорий для благоустройства в рамках губернаторского проекта по формированию комфортной городской среды «Решаем вместе!».



Начальник управления по молодежной политике мэрии Ярославля Захар Кармалита подчеркнул, что в рамках проекта у всех жителей региона, в том числе у представителей молодого поколения, появляется право выбора. Все, кому больше 14 лет, могут прийти на избирательные участки и определить парк или сквер для благоустройства в этом году.



В Дзержинском районе по результатам голосования лидирует парк 30-летия Победы на Ленинградском проспекте. В первой тройке также Павловская роща на Тутаевском шоссе и спортивная площадка в районе школы №27 на улице Труфанова.



– Для нас важно благоустройство всех этих зон отдыха, – отметила исполняющая обязанности ректора Ярославской государственной сельскохозяйственной академии Светлана Гусар. – Два общежития академии находятся вблизи парка Победы. Учебное здание располагается рядом с Павловской рощей. А заниматься спортом в вечерние часы студентам было бы удобно на территории школы №27.



Депутат Ярославской областной Думы Николай Александрычев подчеркнул, что программа «Решаем вместе!» является уникальной: жители могут выразить свое мнение, определить объекты для благоустройства и очередность проведения их реконструкции.



Сейчас начинается обсуждение эскизов будущего облика отобранных по итогам предварительного этапа территорий. Проекты будут скорректированы с учетом замечаний и предложений жителей региона. 18 марта ярославцы смогут проголосовать за выбранную ими зону отдыха на избирательных участках.



– Я призываю наше молодое поколение не только активно участвовать в голосовании, проявлять свою гражданскую позицию, но и делиться с нами своими идеями, – сказала глава Дзержинского района Ярославля Екатерина Мусинова. – Молодежь может дать толчок для функционального развития зон отдыха.



Справка



Проект «Решаем вместе!» реализуется в регионе по инициативе губернатора Дмитрия Миронова уже второй год и направлен на выполнение задачи по формированию комфортной городской среды, поставленной перед субъектами РФ Президентом России Владимиром Путиным.