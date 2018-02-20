​19 февраля в Рыбинске прошла встреча второго этапа общественного обсуждения благоустройства территорий в рамках губернаторского проекта по созданию комфортной городской среды «Решаем вместе!». Во дворце культуры «Волжский» жители микрорайона обсудили эскизный проект реконструкции парковой зоны в границах улиц Черняховского – Желябова. В ходе предварительного голосования он вошел в тройку лидеров и набрал 6100 голосов.



На мероприятии присутствовали сотрудники администрации города, депутаты Ярославской областной Думы и муниципального совета, члены комитета общественного самоуправления микрорайона, представители ПАО «ОДК – Газовые турбины».



Проектом предусмотрено комплексное благоустройство сквера: замена асфальтового покрытия дорожек, монтаж освещения, строительство фонтана, сохранение существующих зеленых насаждений, ремонт скамеек и урн. На слайдах перспективы зоны отдыха были показаны в плоскостном и объемном изображениях. Использован классический подход к планировке парковых зон, по которому и был построен первый парк микрорайона в 50-х годах прошлого века.



– Проект будет скорректирован на основе ваших предложений, – подчеркнул заместитель главы администрации по городскому хозяйству Алексей Рябченков.



В ходе встречи жители высказали ряд идей по реконструкции фонтана. Все они занесены в протокол, каждая из них будет проработана.



Следующее общественное обсуждение эскизных проектов в Рыбинске пройдет уже сегодня. В 18.00 в ДК «Слип» жителям микрорайона представят вариант реконструкции парковой зоны у дома культуры.



Какие территории будут благоустроены в рамках проекта «Решаем вместе!» в этом году, окончательно жители региона определят 18 марта в ходе голосования.



Справка



Проект «Решаем вместе!» реализуется в регионе по инициативе губернатора Дмитрия Миронова уже второй год и направлен на выполнение задачи по формированию комфортной городской среды, поставленной перед субъектами РФ Президентом России Владимиром Путиным.