|20 февраля в Правительстве региона прошло заседание коллегии управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ярославской области.
– Благодаря взаимодействию регионального Правительства, органов местного самоуправления и управления Росреестра в области удалось провести полную перезагрузку в направлении формирования единой земельной и имущественной политики, – подчеркнул в своем выступлении заместитель председателя Правительства Роман Колесов. – Именно эти направления, способствующие улучшению качества жизни населения и формированию благоприятного инвестклимата, заявлены как основные в поручениях Президента РФ Владимира Путина и губернаторской программе «10 точек роста».
В рамках обсуждения итогов работы за год по многим направлениям были отмечены серьезные достижения благодаря выстроенной в регионе межведомственной системе взаимодействия Правительства, органов местного самоуправления и управления Росреестра.
Эффективность муниципального земельного контроля на территории области увеличилась в разы. Проведено около 2280 проверочных мероприятий, в результате которых выявлены нарушения на 415 участках. Материалы проверок направлены в управления Росреестра и Россельхознадзора для привлечения собственников земли к административной ответственности.
По данным управления Росреестра по Ярославской области, в рамках государственного земельного надзора сумма наложенных административных штрафов составила более 2,2 миллиона рублей.
– Такого плотного взаимодействия с Правительством области, как в настоящее время, и в таком количестве направлений деятельности не было, наверное, никогда, – сказал руководитель управления Росреестра по Ярославской области Иннокентий Шастин. – Надеюсь, что в последующие годы мы будем только укреплять наше сотрудничество.
В 2018 году в рамках муниципального земельного контроля запланирована проверка 1335 земельных участков общей площадью 18734 гектара.
Для повышения эффективности контроля подписано соглашение, регулирующее взаимодействие между управлением Росреестра по Ярославской области и субъектами, осуществляющими муниципальный земельный контроль.
– Уверен, что мы будем в таком же активном режиме взаимодействовать с управлением Росреестра по Ярославской области. Предстоит продолжить реализацию «лесной амнистии» и подготовку к проведению кадастровой оценки объектов недвижимости, – отметил директор департамента имущественных и земельных отношений Максим Фролов.
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вчера, 16:15
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