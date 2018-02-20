|По поручению главы региона Дмитрия Миронова создана межведомственная комиссия, целью которой является предупреждение банкротства государственных и муниципальных предприятий.
– Сейчас в Ярославской области зарегистрировано 150 таких предприятий, – пояснил заместитель председателя Правительства Роман Колесов. – Создание комиссии позволит выработать согласованные меры по предупреждению банкротства, восстановлению платежеспособности, досудебной санации предприятий, а также по контролю за их реализацией.
В состав комиссии вошли заместители председателя регионального Правительства Роман Колесов, Максим Авдеев, Екатерина Троицкая, руководство департамента имущественных и земельных отношений и УФНС России по Ярославской области.
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вчера, 16:30
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