​По поручению главы региона Дмитрия Миронова создана межведомственная комиссия, целью которой является предупреждение банкротства государственных и муниципальных предприятий.



– Сейчас в Ярославской области зарегистрировано 150 таких предприятий, – пояснил заместитель председателя Правительства Роман Колесов. – Создание комиссии позволит выработать согласованные меры по предупреждению банкротства, восстановлению платежеспособности, досудебной санации предприятий, а также по контролю за их реализацией.



В состав комиссии вошли заместители председателя регионального Правительства Роман Колесов, Максим Авдеев, Екатерина Троицкая, руководство департамента имущественных и земельных отношений и УФНС России по Ярославской области.