|Матч памяти хоккейной команды «Локомотив» с участием легенд советского хоккея, ветеранов ярославского спорта против Некрасовского хоккейного клуба завершился со счетом 11:3. На счету губернатора Дмитрия Миронова три гола и два голевых паса.
Игра прошла на арене нового спортивного комплекса, построенного в поселке Некрасовское в память о погибших хоккеистах «Локомотива» при поддержке главы региона.
За ходом турнира вместе с болельщиками наблюдал и призер Олимпийских игр по прозвищу Русская Ракета Павел Буре. По окончании матча он вручил директору Некрасовской ДЮСШ Евгению Сапожкову подарочный сертификат на 40 комплектов новой хоккейной формы для воспитанников школы от команды «Легенды хоккея СССР».
Будущие звезды не упустили возможности сфотографироваться на память со всеми участниками матча, в числе которых сегодня были такие звезды, как Вячеслав Фетисов, Сергей Федоров, Алексей Касатонов, Владимир Мышкин, Андрей Малков.
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вчера, 16:45
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