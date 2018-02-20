​20 февраля заместитель председателя Правительства Российской Федерации Ольга Голодец провела совещание по вопросам исполнения указа Президента России Владимира Путина в части повышения заработной платы педагогическим работникам. В работе в режиме видео-конференц-связи приняли участие руководители профильных министерств и регионов РФ.



– В Ярославской области мероприятия, предусматривающие повышение заработной платы работникам сферы образования, выполнены в полном объеме, – доложил заместитель председателя Правительства области Роман Колесов. – Принято постановление регионального Правительства, которым предусмотрено повышение в 2018 году заработной платы на 30 процентов педагогическим работникам образовательных организаций дополнительного образования, на 10 процентов – преподавателям и мастерам производственного обучения образовательных учреждений среднего профессионального образования, на 13,8 процента – педагогическим работникам организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.



По итогам мероприятий, проведенных в регионе за январь, средняя заработная плата педагогических работников Ярославской области составила: 28737 рублей – в общеобразовательных организациях, 26716 рублей – в дошкольных, 29264 рубля – в организациях дополнительного образования детей, 28838 рублей – в профессиональных образовательных организациях, 29491 рубль – в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.