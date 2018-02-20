​20 февраля в областном центре родители ярославских выпускников прошли испытание, которое вскоре предстоит их детям. Для них была организована пробная сдача ЕГЭ по русскому языку.



Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями», инициатором которой выступает Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки, проходит второй раз. Ярославский регион участвовал в ней и в 2017 году.



– Цель акции – помочь выпускникам, их родителям и педагогам снять эмоциональное напряжение, связанное с подготовкой к ЕГЭ, – отметил участник акции, заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов. – Взрослые могут пройти все процедуры экзамена: зарегистрироваться, заполнить бланки, увидеть, как осуществляется контроль, печатаются и обрабатываются экзаменационные материалы, попробовать написать экзаменационную работу, составленную из заданий, аналогичных тем, что будут на ЕГЭ. После такой тренировки родителям легче помочь детям подготовиться к предстоящим экзаменам и избежать дополнительных психологических нагрузок.



Сегодня к акции присоединились более 60 регионов России. В остальных субъектах РФ подобные мероприятия пройдут в последующие дни. В Ярославской области пробная сдача ЕГЭ родителями состоялась в Рыбинском районе и в Переславле. Также она будет организована в Мышкинском, Некоузском муниципальных районах и в Рыбинске.



– Развеять родительские волнения – наверное, это главное предназначение такой акции, – сказала директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода. – В части процедуры она максимально приближена к реальному экзамену: как мы входим в пункт проведения экзамена, как организовано дежурство, как проходит инструктаж, с какими бланками работают наши участники – это все именно так, как будет на экзамене.