​Известный российский фигурист, олимпийский чемпион и четырехкратный чемпион мира Алексей Ягудин провел мастер-класс на открывшейся 20 февраля новой ледовой арене в поселке Некрасовское. Участие в мероприятии приняли около 20 воспитанниц ярославского детско-юношеского центра «Миг» в возрасте от 8 до 12 лет.



– Олимпийские чемпионы выходят из массового спорта, – сказал Алексей Ягудин. – Чем больше будет площадок – таких, как эта, в Некрасовском, – тем больше будет у родителей возможностей приводить детей на лед. А чем больше детей занимается спортом, тем больше возможностей у нашей страны вырастить чемпионов.



Современный физкультурно-оздоровительный комплекс в Некрасовском построен при поддержке губернатора Дмитрия Миронова. Год назад к нему с просьбой помочь в реализации этой идеи обратились родители погибших игроков команды «Локомотив». В августе началось строительство, а сегодня ФОК готов принимать любителей спорта.



Здесь будут тренироваться местные хоккеисты и фигуристы. На ледовой арене 56 на 26 метров могут одновременно заниматься более 20 человек. Зрительские трибуны рассчитаны на 227 человек. В выходные дни здесь будут проходить массовые катания, во время которых на лед смогут выходить больше 100 человек в час.