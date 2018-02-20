​20 февраля состоялось селекторное совещание под председательством руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анны Поповой. Главная тема – подготовка к летней оздоровительной кампании. Обсуждался новый порядок открытия и работы загородных детских лагерей, вступивший в силу с января 2018 года. Прежде чем принимать юных ярославцев, организации должны получить санитарно-эпидемиологическое заключение. Его наличие обязательно, а выдается оно при соблюдении ряда условий бесплатно.



– Сейчас в регионе такое заключение получили 113 организаций из 228 подавших заявления, – сообщила начальник управления по социальной и демографической политике Правительства Ярославской области Марина Башмашникова. – Остальные документы на стадии рассмотрения, работа идет в штатном режиме. Также каждая организация, принимающая детей на отдых на территории Ярославской области, должна войти в региональный реестр организаций отдыха детей и их оздоровления.



Еще одна немаловажная составляющая подготовки к летней оздоровительной кампании – организация питания детей. Руководителям детских лагерей рекомендовано уделить этому вопросу особое внимание. По рекомендации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека руководство учреждений отдыха и оздоровления детей должно рассмотреть возможности заключения договоров на питание непосредственно с производителями, а не с посредниками. Это позволит не только улучшить качество питания, но и удешевить его.