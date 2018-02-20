​Жители труднодоступных населенных пунктов Ярославской области смогут оплачивать счета за коммунальные услуги в мобильных офисах. Они уже курсируют по Рыбинскому и Ростовскому районам. В дальнейшем планируется охватить проектом весь регион.



– Есть поручение Президента России Владимира Путина об обеспечении доступности услуг для всего населения страны. Необходимо, чтобы граждане имели возможность решить свои вопросы, в том числе оплатить коммунальные услуги, максимально близко к месту проживания, – сказал и. о. директора департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области Сергей Колесников. – Сейчас для этого людям из отдаленных населенных пунктов нередко требуется выбираться в районный центр, который может располагаться в нескольких десятках километров. Это приводит к существенным потерям времени и денег. Страдают и потребитель, и ресурсоснабжающая организация, которая не может получить деньги за поставленные ресурсы. Эти задачи как раз и решает офис на колесах.



В мобильном офисе можно оплатить электроэнергию и другие коммунальные услуги, заключить договор на обслуживание по электроснабжению, пополнить транспортную карту, а также купить необходимые электротовары. Маршрут и график работы передвижных клиентских офисов обновляются еженедельно.



– Этот проект запущен совсем недавно, – отметил начальник управления по развитию услуг и сервисов «ТНС энерго Ярославль» Дмитрий Шубин. – В первые рейсы офисы вышли в начале января. Всего закуплено три мобильных офиса на базе автомобиля «Соболь». Это специально оборудованные комфортабельные машины.