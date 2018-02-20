​В Ярославской области началась подготовка общественных наблюдателей к единому дню голосования 18 марта. Сегодня в Рыбинске для всех активистов, изъявивших желание работать на выборах Президента России, состоялся первый в регионе обучающий семинар. Организаторами выступили Общественная палата Ярославской области и Ассоциация юристов России.



– В Ярославской области на избирательных участках в день выборов Президента России будут работать почти 1800 общественных наблюдателей, – сообщил председатель Общественной палаты региона Сергей Березкин. – На каждый участок будет направлено не менее двух человек. До 1 марта такие семинары также пройдут в Переславле-Залесском, Ростове, Данилове и Ярославле. Это важно, потому что в корпусе наблюдателей должны быть люди ответственные и грамотные в правовом плане. Для них мы разработали кодекс этики, памятку наблюдателя, которыми можно будет пользоваться 18 марта, а также «золотой стандарт» по общественному наблюдению.



В регионе 18 марта будет работать 869 избирательных участков. Новая система общественного наблюдения, направленная на повышение прозрачности голосования, на выборах Президента России в 2018 году будет опробована впервые.