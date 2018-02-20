​В Ярославской области продолжается работа по формированию комфортной городской среды. Свои идеи на конкурс художественного творчества, организованный в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе!», предлагают школьники региона.



Как отметил заместитель директора по учебно-воспитательной работе гаврилов-ямской средней школы №6 Вадим Губинец, у ребят много интересных решений.



– Принять участие в областном конкурсе «Наш город – наш дом!» отважились многие ученики, – рассказал он. – Проект «Решаем вместе!» уже давно у всех на слуху. Стимулом для ребят послужила возможность внести свой посильный вклад в благоустройство выбранной территории. Потому и рисунки получились совершенно непохожими друг на друга. Объединило всех одно – горячее желание поучаствовать в жизни города, подсказать властям, обозначить проблемы с благоустройством территорий Гаврилов-Яма. Демонстрируя свое неравнодушие, мы даем посыл представителям власти прислушиваться к мнению жителей, в том числе и юных.



Краски, кисти, карандаши и полет фантазии – в результате школьники смогли предложить немало вариантов преображений своей малой родины. Восьмиклассницы Анна Виноградова и Юлия Воронина считают, что Гаврилов-Яму явно не хватает зелени и необходимо увеличить парковые зоны, заодно украсив их скульптурами и фонтанами. Виктория Галина настаивает на восстановлении стадиона «Труд». А четырнадцатилетняя Анастасия Дорофеева выступает за обновление въездной стелы с названием города.



Участником конкурса рисунков может стать любой учащийся Ярославской области с 1-го по 11-й класс. Необходимо выбрать любую территорию и изобразить, как она должна преобразиться.



Школьный этап творческого конкурса продлится до середины марта. Итогом станут выставки рисунков, которые смогут увидеть все, кто придет на избирательные участки 18 марта. Лучшие работы, по одной от каждой школы, будут направлены на региональный этап конкурса.



Справка



Проект «Решаем вместе!» реализуется в регионе по инициативе губернатора Дмитрия Миронова уже второй год и направлен на выполнение задачи по формированию комфортной городской среды, поставленной перед субъектами РФ Президентом России Владимиром Путиным.