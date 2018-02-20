|В Заволжском районе Ярославля на математическом факультете ЯрГУ состоялось общественное обсуждение проектов благоустройства городских территорий, вошедших в финал проекта «Решаем вместе!» по формированию комфортной городской среды.
– Мы сейчас проводим цикл встреч со студентами, рассказываем им о проекте «Решаем вместе!», – сказала депутат муниципалитета Ярославля Юлия Миронова. – Эта встреча не первая. Сегодня говорим о заключительном этапе голосования, который состоится 18 марта, и рассказываем о выбранных по итогам предварительного отбора территориях.
Проект «Решаем вместе!» реализуется в регионе по инициативе губернатора Дмитрия Миронова уже второй год и направлен на выполнение задачи по формированию комфортной городской среды, поставленной Президентом России Владимиром Путиным перед регионами РФ.
– За Волгой много территорий для благоустройства, – считает третьекурсник Борис Сиденко. – Мне понравились проекты преобразований города, представленные студентами вузов Ярославля.
В Заволжском районе жители выбрали для финального голосования 18 марта три общественных пространства. На первом месте по количеству голосов – рекреационная зона на проспекте Машиностроителей, прилегающая к Заволжскому рынку, на втором – сквер у Яковлевской церкви, на третьем – пешеходная зона на улице Спартаковской.
– Сейчас в городе выбрано 18 территорий для благоустройства, по три на каждый район, – напомнил депутат Ярославской областной думы Николай Александрычев. – В основном это парковые зоны, детские и спортивные площадки. Я, как давний житель Дзержинского района, свой голос отдам за обустройство парка 30-летия Победы.
Напомним, что из 18 отобранных в Ярославле территорий финансирование в текущем году получит одна, набравшая наибольшее количество голосов. Пять других выбранных общественных пространств будут благоустроены в течение пяти лет.
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