​В Переславле-Залесском будет создан центр по производству компаундов, рукавов низкого давления для систем кондиционирования авиационной техники и систем пожаротушения, а также испытательный комплекс для проведения огневых натурных испытаний. Для реализации масштабного инвестпроекта выделен участок площадью более 210 тысяч квадратных метров. Земля будет предоставлена в аренду без проведения торгов в рамках областного закона 14-з.



– Применение инновационных технологий компанией ЗАО «Синтез», производство отечественных современных компонентов даст возможность покупателям – головным разработчикам, изготовителям и эксплуатантам самолетов и вертолетов – снизить трудоемкость и длительность изготовления, ремонта, сервисного обслуживания летательных аппаратов, – отметил на заседании рабочей группы по вопросам регулирования имущественных и земельных отношений координационного совета Ярославской области заместитель председателя Правительства региона Роман Колесов. – В результате будет уменьшена стоимость применения авиатехники для конечного пользователя, что повысит экономическую эффективность летательных аппаратов в эксплуатации.



Как пояснил директор департамента имущественных и земельных отношений Максим Фролов, соглашение о реализации инвестиционного проекта между Правительством Ярославской области и ЗАО «Промышленные технологии», в состав холдинга которого входит АО «Синтез», подписано в прошлом году.



– Инвестиционная фаза проекта составляет два года. Планируемый объем финансирования – 1,575 миллиарда рублей, – рассказал заместитель председателя комитета инвестиционного развития регионального департамента инвестиций и промышленности Алексей Шелепов. – Реализация проекта рассчитана на 10 лет с последующим продолжением производства. Ввод в эксплуатацию объекта – в четвертом квартале 2019 года. Количество новых рабочих мест предположительно 170.



Также одним из существенных результатов реализации проекта является увеличение налоговых выплат в областной бюджет. Прогнозная ежегодная сумма налоговых поступлений после ввода объекта в эксплуатацию – свыше 760 миллионов рублей.