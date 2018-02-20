​Хирурги Ярославской областной онкологической больницы освоили новую методику лечения пациентов с заболеванием раком желудочно-кишечного тракта. Она позволяет оперировать на ранних стадиях, малотравматична и дает возможность полностью и быстро излечиться.



Раньше пациентам с этим видом заболевания приходилось делать сложные полостные операции или отправлять их в Москву или Санкт-Петербург. Сейчас в Ярославле по новой методике проведено три вмешательства. С приходом в регион нового оборудования, закупленного на средства резервного фонда Президента России Владимира Путина, количество подобных операций будет увеличено в разы – до 20 – 30 в год.



– Уникальность освоенной методики в том, что, помимо выполнения самого объема операции, мы внедрили и систему окраски, в том числе лимфатических узлов, путем введения специального красителя, – рассказал и. о. главного врача Ярославской областной онкологической больницы Лев Кудяков. – Это позволяет нам делать операцию более чисто, то есть мы удаляем все части раковой опухоли, которые обозначаются этим красителем. Воздействие малотравматично для больных. К сожалению, рак – серьезная проблема для Ярославской области, и сейчас ставятся задачи по увеличению выявляемости заболевания на ранней стадии, по уменьшению смертности, по развитию онкологической службы региона. И самое важное направление – это развитие первичного звена. 95 процентов выявленных раков на ранней стадии подлежат радикальному лечению, и пациент выздоравливает.



Суть операции заключается в том, что в основание опухоли из просвета кишечника или желудка вводится специальное вещество, которое специфически светится в инфракрасном излучении. После этого хирурги видят именно тот лимфатический узел или цепочку узлов, которые необходимо удалить вместе с новообразованием.



– Рак желудочно-кишечного тракта достаточно часто встречается, и его выявляемость по некоторым районам Ярославской области в запущенной стадии достигает 50 процентов, – сообщил заместитель главного врача больницы по хирургической работе Александр Васин. – Сейчас все наши усилия направлены на раннее выявление этих опухолей. Новая методика позволит нам сократить число инвазированных больных.