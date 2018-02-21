​21 февраля в Угличе состоялось совместное заседание региональной антитеррористической комиссии, оперативного штаба в Ярославской области и постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в регионе. В мероприятии приняли участие губернатор Дмитрий Миронов, руководство УФСБ России по Ярославской области, а также представители правоохранительных органов региона.



Главным стал вопрос обеспечения общественной безопасности в период подготовки и проведения выборов Президента России 18 марта. Обсуждались меры, принимаемые территориальными структурами федеральных ведомств, органами исполнительной власти Ярославской области, местного самоуправления.



– В регионе в последнее время проведена большая работа по предотвращению террористических угроз в местах массового пребывания людей в период подготовки и проведения избирательной кампании по выборам Президента Российской Федерации, – сказал Дмитрий Миронов. – Закуплено достаточное количество металлодетекторов, установлены инженерно-технические средства обеспечения безопасности.



Губернатор отметил, что повышенное внимание необходимо уделить обеспечению антитеррористической защищенности объектов транспорта и транспортной инфраструктуры. Данная работа в регионе ведется на постоянной основе, в том числе и в рамках подготовки к предстоящему Чемпионату мира по футболу. Неделю назад этот вопрос рассматривался на заседании национального антитеррористического комитета.



– Необходимо обеспечить систематический и постоянный контроль со стороны соответствующих органов государственной власти и надзорных органов за объектами транспортной инфраструктуры, – сказал губернатор.



Участники заседания также рассмотрели вопросы, касающиеся реализации в Ярославской области комплекса мер в сфере противодействия идеологии терроризма.