​21 февраля – Всемирный день экскурсовода. Накануне в Ярославском историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике прошла встреча, посвященная профессиональному празднику. Участие в ней приняли более 50 экскурсоводов ярославских музеев, туристических фирм, частные гиды.



Организатором мероприятия выступил департамент туризма Ярославской области. Его директор Юлия Рыбакова поздравила присутствующих с профессиональным праздником.



– Экскурсоводы – ключевое звено туристической системы, их роль в создании и продвижении благоприятного имиджа региона огромна, – отметила Юлия Рыбакова. – По результатам многолетних социологических опросов, туристы выше всего оценивают именно экскурсоводов и экскурсионное обслуживание в нашей области.



В праздничный день благодарственными письмами были отмечены 11 организаций туризма, культуры, образования, которые внесли наибольший вклад в создание нового туристического продукта, продвижение туристических возможностей региона, а также поддерживают высокий профессиональный уровень проведения экскурсий.



Кроме того, чествовали опытных и заслуженных экскурсоводов, чей стаж в этой профессии приближается или превысил 50 лет. В их числе – экскурсовод-методист ООО «Ярославское бюро путешествий и экскурсий» Лариса Соколова, старший научный сотрудник экскурсионно-массового отдела литературно-мемориального музея-заповедника «Карабиха» Людмила Гасанова, внештатный экскурсовод и краевед Ирина Зенкина.



Гвоздем программы праздника стал баттл – профессиональное сражение двух команд, представляющих поколения мэтров и молодых гидов. Участники выполняли задания на проверку профессиональных качеств, эрудиции, памяти, креативности и артистизма.