​Началась надвижка пролетного строения нового моста через Которосль в Ярославле. Проект реализуется по инициативе губернатора Дмитрия Миронова при поддержке Президента России Владимира Путина.



– Первая надвижка на 21 метр у нас состоялась. Работы ведутся в соответствии с графиком, – рассказал руководитель проекта, представитель фирмы-подрядчика Андрей Кононенко. – Всего таких этапов будет шесть, и седьмым мы опустим пролетное строение на опорные части. Процесс это небыстрый, скорость надвижки составляет 90 сантиметров в час. Самое главное в данной работе – четкое соблюдение технологии. Быстрее нельзя: при увеличении скорости появляется вероятность того, что пролетное строение может просто соскользнуть с накаточных путей.



Следующая надвижка пролетного строения должна состояться в начале марта. Размер ее также будет составлять 21 метр.



Общая стоимость проекта по строительству моста – 642 миллиона рублей, из них 10 процентов – софинансирование из бюджетов области и города Ярославля. Три федеральных транша на объект общим объемом 585 миллионов рублей уже выделены региону.



Осенью с аварийного объекта были вынесены все коммуникации, а затем проведен его демонтаж. Уже возведены две береговые опоры. Также на объекте завершается обустройство свайных полей под вторую и третью – русловые – опоры. Для того чтобы не останавливать надвижку, также возводятся временные опоры в русле реки.



Справка



Автодорожный мост через реку Которосль в створе Комсомольской площади связывает три района Ярославля, имеет транзитное направление на Юго-Западную окружную дорогу, которая является участком федеральной трассы М8 «Холмогоры». Однако за 57 лет эксплуатации важный для города объект износился более чем на 70 процентов, отдельные конструкции – на 100 процентов. Мост находился в предаварийном состоянии и был признан непригодным для дальнейшего движения транспортных средств.



Договоренности о ремонте важного для города транспортного объекта с федеральным центром достигнуты главой региона Дмитрием Мироновым весной текущего года. В сентябре о ходе строительства во время двусторонней встречи губернатор рассказал Президенту России Владимиру Путину в рамках визита главы государства в Ярославскую область.