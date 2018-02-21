​21 февраля в администрации Некрасовского района семи многодетным семьям вручили правоустанавливающие документы на землю в деревнях Грешнево, Юрьевка и селе Левашово. Участки предоставлены им в собственность бесплатно.



– Одна из социально значимых задач, поставленных перед субъектами РФ главой государства Владимиром Путиным, – в предстоящие годы усилить работу по предоставлению земельных участков многодетным семьям, – подчеркнул заместитель председателя Правительства Роман Колесов. – В Ярославской области активно проводится работа в этом направлении. В регионе бесплатно предоставлено в собственность 3510 земельных участков отдельным категориям граждан, из них 2425 – многодетным семьям. Сейчас значительная часть очереди сосредоточена в Ярославском, Некрасовском, Переславском, Ростовском, Рыбинском, Тутаевском районах, городах Рыбинск, Ярославль, Тутаев, Ростов. Работаем над тем, чтобы все нуждающиеся получили землю.



В Некрасовском муниципальном районе всего бесплатно предоставлено в собственность 273 земельных участка отдельным категориям граждан, в том числе 241 – многодетным семьям. На учете на предоставление участков состоят 145 человек, из них 142 – многодетные.



Семья Михайловых – в числе получивших сегодня документы на землю. Им предоставлен участок под ведение личного подсобного хозяйства в деревне Грешнево. Несмотря на то, что они проживают в Ярославле, встали в очередь на получение участка в Некрасовском муниципальном районе.



– Очень нравится место расположения участка, рядом лес. Плюс он находится вблизи крупного населенного пункта с развитой инфраструктурой, – рассказал глава семьи Александр Михайлов. – Поэтому есть возможность провести к участку газ. Очень хорошая основная дорога, а главное, недалеко от города.



Как рассказала заместитель директора департамента имущественных и земельных отношений Анна Желиховская, в очередь на получение земли можно встать в любом муниципальном районе и городском поселении области, независимости от места проживания. Подробную информацию многодетные семьи и иные льготные категории граждан могут найти на сайте департамента имущественных и земельных отношений области в разделе «Бесплатное предоставление земельных участков»: http://www.yarregion.ru/depts/dugi/Pages/rasp_zu/bespl_pred_zu_1-1.aspx.