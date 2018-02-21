​Легенды отечественного и мирового хоккея сегодня приехали в поселок Некрасовское Ярославской области, чтобы принять участие в матче по случаю открытия нового физкультурно-оздоровительного комплекса. Он построен в память о погибших игроках ХК «Локомотив» при поддержке губернатора Дмитрия Миронова.



– Здесь, в поселке Некрасовское, чтут память об игроках погибшей команды «Локомотив». Ежегодно в феврале проводятся матчи памяти с участием местной хоккейной команды и ветеранов нашего любимого клуба, – сказал Дмитрий Миронов. – В этом году на лед вместе с нами выйдут игроки команды «Легенды хоккея СССР». Огромное им спасибо, что нашли время поддержать развитие хоккея в Ярославской области.



Дмитрий Миронов отметил, что начать заниматься спортом, и в частности хоккеем, можно не только в юности, но и в зрелом возрасте. И в доказательство привел в пример стремительный рост популярности Ночной хоккейной лиги, одним из лидеров которой стал Президент России Владимир Путин.



Сегодня на турнире в составе первой команды вместе с губернатором и ветеранами ярославского спорта на лед вышли легенды советского хоккея. Среди них – Сергей Федоров, Алексей Касатонов, Владимир Мышкин, Вячеслав Буцаев.



– И особенно приятно, когда губернатор выводит команду на лед, – отметил Вячеслав Фетисов. – Это говорит о многом – насколько спорт важен сегодня для области, для развития молодых людей, для здорового образа жизни, воспитания патриотизма. Дмитрий Юрьевич, спасибо за инициативу!



На поединок с прославленными хоккеистами вышли спортсмены Некрасовского хоккейного клуба. Тренерский состав представляют олимпийские чемпионы Александр Якушев, Юрий Ляпкин, Сергей Макаров.



Ведущий церемонии олимпийский чемпион Алексей Ягудин предоставил право первого символического вбрасывания между капитанами хоккейных команд воспитаннику-хоккеисту Некрасовской детско-юношеской спортивной школы и Саидгерею Галимову. Первую шайбу в ворота НХК забросил чемпион Олимпийских игр Вячеслав Буцаев с подачи Дмитрия Миронова.



Праздничное настроение на церемонии открытия ледовой арены и матча памяти жителям и гостям Некрасовского подарили популярная российская группа «Челси» и ярославские фигуристы.