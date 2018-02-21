​Торжественная церемония открытия прошла в ярославском Институте развития образования.



– Это очень важное и значимое для нас событие – конкурс профессионального мастерства «Учитель года», – отметила директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода. – В нашем регионе он проводится с 1990 года. Для конкурсантов это осмысление своего опыта, умений, навыков, и я уверена, что такая работа поможет всем участникам определить для себя новые вершины, пути, направления развития. Надеюсь, что наше жюри постарается увидеть многогранность учителей как методистов, как организаторов деятельности детей во внеурочное время. Именно это позволит им сделать объективный и разумный выбор в пользу того участника, кому выпадет большая честь представлять наш регион на всероссийском этапе.



В этом году в конкурсе представлены 16 педагогов – победителей районных этапов из 13 муниципальных образований области. Среди конкурсантов – учителя математики, физики, географии, истории, иностранного языка, химии, русского языка, изо и начальных классов. Шесть человек – учителя сельских школ, 10 – педагоги городских образовательных организаций. Средний возраст участников – 33 года. Самому молодому – 25 лет, самому опытному — 42 года, самый продолжительный педагогический стаж – 22 года.



Участники уже прошли два заочных испытания: презентовали свой интернет-ресурс и написали эссе на тему «Я – учитель». Сегодня им предстоит первое очное конкурсное задание – исходя из опыта практической работы, представить свои подходы к преподаванию. Оценивать, помимо профессиональных экспертов из конкурсной комиссии, также будет общественное жюри. Его возглавляет Алексей Бутусов – преподаватель русского языка и литературы Красноткацкой средней школы Ярославского района. В 2016 году он участвовал в этом педагогическом состязании и выиграл его.



– На мой взгляд, общественное жюри выполняет очень правильную миссию, потому что это такой своеобразный взгляд со стороны, взгляд извне, из разных уголков Ярославской области на те интересные педагогические события, приключения, авантюры, которые будут здесь происходить, – сказал Алексей Бутусов. – Два года назад я здесь сидел в роли участника. Это действительно огромное счастье. Да, это испытание. Да, это проверка на прочность. Да, конкурс – это, может быть, та лакмусовая бумажка, которая помогает выявить в участниках какие-то скрытые таланты, интересные изюминки, которые незаметны в нашей повседневной жизни. Но в то же время конкурс – это еще и большая ответственность, которая осознается после, спустя несколько лет, когда ты понимаешь, что, пройдя эти испытания, уже невозможно работать так же, как ты работал до этого.



Участникам предстоит выполнить еще несколько конкурсных заданий, среди которых – проведение уроков и мастер-классов, разработка образовательных проектов и участие в дискуссии на педсовете. Заключительное испытание «Круглый стол образовательных политиков» и подведение итогов областного конкурса «Учитель года» состоятся 23 марта.