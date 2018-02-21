​В адресной инвестиционной программе Ярославской области на 2018 – 2020 годы предусмотрены средства на строительство детского сада на 110 мест в Пошехонье на улице Комсомольской. На эти цели в текущем году предусмотрено более 45 миллионов рублей и порядка 58 миллионов – в 2019-м.



Поручение возобновить работы на объекте, замороженном в 2016 году, во время своего рабочего визита в район дал губернатор Дмитрий Миронов.



Как рассказал директор департамента строительства Ярославской области Виктор Неженец, контракт на строительство детского сада был заключен еще осенью 2014 года. Однако в связи с несоблюдением подрядной организацией сроков исполнения работ в апреле 2016 года он был расторгнут.



– Качество проектной документации было очень низким, поэтому пришлось провести ее корректировку, – добавил Виктор Неженец. – Уже получено положительное заключение государственной экспертизы. Сейчас региональной единой службой заказчика размещена заявка на проведение электронного аукциона по выбору подрядчика.



Заключение контракта с новой подрядной организацией планируется в начале второго квартала 2018 года.