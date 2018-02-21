​21 февраля в ходе рабочей поездки в Углич губернатор Дмитрий Миронов посетил Угличский хлебозавод. Сейчас предприятие, еще недавно находившееся на грани закрытия, ежедневно выпускает порядка шести тонн хлебобулочной и кондитерской продукции.



Выход из кризисной ситуации стал возможен благодаря вмешательству Правительства области. По поручению губернатора в январе инвестблок подключился к процессу передачи производства предприятия-банкрота в собственность нового инвестора.



– Сегодня в регионе значительное внимание уделяется развитию институтов поддержки бизнеса, малого, среднего и крупного, – сказал Дмитрий Миронов. – Мы продолжаем серьезную работу по поддержке предприятий, оказавшихся в сложной ситуации. Рад, что Угличский хлебозавод работает, но прошу разработать дальнейшую дорожную карту по развитию предприятия. После создания Региональной лизинговой компании у завода появится возможность модернизации производства.



Угличский хлебозавод основан в 1963 году. Его мощности позволяют производить до 40 тонн продукции в сутки. На предприятии трудятся 120 человек, имеется свой автопарк из 14 единиц специализированной техники. Ежемесячный оборот составляет в среднем 7 миллионов рублей.



Особенность производства – использование рецептурных технологий советского периода. В ассортименте: бездрожжевой хлеб на молочнокислой закваске, сортовой хлеб опарного способа изготовления, кондитерские изделия ручной работы.



– Мы хотим от всего предприятия выразить большую благодарность вам, Дмитрий Юрьевич, главе района и инвестиционному блоку Правительства области, – сказал директор завода Александр Кусакин. – Мы больше не предприятие-банкрот, уверенно продолжаем работу. Сохранен весь штат сотрудников. И сегодня снабжаем нашей продукцией Угличский, Мышкинский, Рыбинский районы и Ярославль.