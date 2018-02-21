​Представители Ярославской области приняли участие во всероссийской конференции «Реформа контрольной и надзорной деятельности: новое качество государственного контроля в регионах», которая прошла 21 февраля в Москве. Регион представляли заместитель председателя Правительства Роман Колесов и исполняющий обязанности директора департамента охраны окружающей среды и природопользования Дмитрий Пеньков.



– Ярославская область одной из первых включилась в реализацию реформы контрольно-надзорной деятельности, основанной на риск-ориентированном подходе, – отметил Роман Колесов. – По поручению губернатора Дмитрия Миронова в регионе создана профильная межведомственная рабочая группа, в которую вошли представители всех надзорных органов федерального и регионального значения. В 2017 году Правительство области кардинально изменило вектор работы в сфере контрольно-надзорной деятельности, который направлен на снижение административной нагрузки на бизнес, а также на оптимизацию деятельности органов контроля.



В регионе утверждена дорожная карта по проведению реформы контрольно-надзорной деятельности, соответствующая паспорту приоритетного федерального проекта «Повышение качества реализации контрольно-надзорных полномочий на региональном и муниципальном уровнях». Благодаря выстроенной системе межведомственного взаимодействия и усилению связей с общественностью за год удалось повысить эффективность контрольно-надзорных мероприятий более чем на 20 процентов.



Одновременно с этим в рамках реализации реформы, одно из ключевых направлений которой – снижение нагрузки на субъекты предпринимательства, количество проверок сокращено на 20 процентов. Сумма наложенных штрафов по выявленным нарушениям увеличилась на 45 процентов. Привлечено к административной ответственности 557 юридических, должностных и физических лиц на общую сумму порядка 6,5 миллиона рублей. Выдано 166 предписаний об устранении нарушений.



– За год утверждены положения по 80 процентам регионального государственного надзора и административные регламенты, – сообщил Дмитрий Пеньков. – На официальных сайтах государственных органов размещены нормативные правовые акты, содержащие наряду с необходимыми для руководителей организаций и предприятий требованиями планы проверок на 2018 год с учетом риск-ориентированного подхода. Также в регионе организована система учета поднадзорных объектов и результатов надзорных мероприятий, разработаны формы проверочных листов, использование которых позволяет повысить прозрачность требований государственного органа и снизить нагрузку на предпринимательское сообщество.



Одним из новых направлений, позволяющих создать максимально открытый диалог власти и предпринимательского сообщества, стал бизнес-час. В нем регулярно принимают участие представители органов исполнительной и законодательной власти, местного самоуправления, Общественной палаты региона, аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей Ярославской области, общественные объединения предпринимателей, представители банков, малого и среднего бизнеса, руководители промышленных предприятий.