​О статусе текущих работ по восстановлению храмового комплекса в деревне Хопылево 21 февраля председателю регионального Правительства Дмитрию Степаненко доложил руководитель проекта Виталий Горошников. На встрече также присутствовали заместитель главы администрации Рыбинского района по социальным вопросам Татьяна Кожинова, епископ Рыбинский и Даниловский Вениамин.



Проведен анализ состояния храма. С целью проведения исследовательских работ на колокольне и главах смонтированы строительные леса. Определены перечень и график работ по подготовке проектно-сметной документации, реставрационных работ по внешнему контуру здания.



– Мы завершили обследование строительных конструкций здания, выпустили комплект документации, смету на первоочередные противоаварийные реконструкционные работы, – рассказал Виталий Горошников. – На различных участках здания сделано семь шурфов, обследованы фундамент, грунт, своды верхнего и нижнего храма. Осуществлена экспертиза объема и качества проводимых ранее работ по укреплению фундамента храма.



Виталий Горошников добавил, что в рамках этих работ в декабре 2017 года в Хопылеве прошло выездное совещание с представителями Министерства культуры Российской Федерации. В ведомство направлена заявка для включения храмового комплекса в федеральную целевую программу «Культура России». Это предполагает дополнительное финансирование основных реставрационных работ. Ответ ожидается.



– Проведены все подготовительные работы, готова необходимая проектно-сметная документация. Это процесс небыстрый, но основной. Идет беспрерывный поиск потенциальных инвесторов, поскольку объем работ немалый, – отметил Дмитрий Степаненко. – Уже понятно, как интегрировать данный проект в программу развития туристического кластера Ярославской области.



Наличие проектно-сметной документации позволит с началом строительного сезона выполнить весь комплекс необходимых противоаварийных и консервационных работ, а после выбора генерального подрядчика приступить к реставрации стен, кровли, куполов, колокольни, оконных и дверных проемов.



Справка



В 1745 году в деревне Хопылево был крещен будущий великий адмирал российского флота Федор Ушаков, причисленный к лику святых в 2004 году, и его дядя Иван Ушаков – будущий преподобный Феодор Санаксарский. Храм – часть древнего Богоявленского островного мужского монастыря, единственный сохранившийся памятник, связанный с началом становления великого флотоводца на его малой родине.



Является объектом культурного наследия федерального значения и составляет приходской комплекс, включающий в себя также храм святого благоверного князя Александра Невского, возведенный в 1907 году.



Планируется полностью восстановить это место, реконструировать не только сохранившийся каменный храм, но и воссоздать весь монастырь, а также разработать план комплексного развития территории.