​21 февраля на шоколадной фабрике «Собрание» в Большесельском районе запущена новая производственная линия. Здесь будут выпускать большой ассортимент шоколадных конфет. Мероприятие прошло при участии губернатора Дмитрия Миронова.



– По итогам прошлого года «Собрание» признано одним из лучших предприятий в нашем регионе. А шоколаду «Sobranie» присвоен государственный знак качества, – отметил Дмитрий Миронов. – Уже сегодня фабрика – лидер в своей отрасли не только в Ярославской области. Кофейная и шоколадная продукция представлена практически во всех регионах России, около 30 процентов идет на экспорт. Безусловно, это яркий пример рационального использования внутреннего потенциала, инновационного развития, успешного ведения бизнеса.



ООО «Собрание» также планирует развивать производство в Тутаеве, где одним из первых подписало соглашение о намерении вхождения на территорию опережающего социально-экономического развития и получения статуса резидента ТОСЭР. А это значит, компания может претендовать на налоговые льготы.



– Такие производства – это создание новых рабочих мест, повышение уровня жизни людей и вообще качественно новый шаг в развитии территории, – подчеркнул Дмитрий Миронов. – Правительство региона будет поддерживать работу в этом направлении.



Как рассказала директор фабрики Надежда Пуздрова, современная автоматизированная шоколадная линия производительностью 500 килограммов в час отвечает всем международным требованиям технической безопасности и санитарным нормам. Отличительной особенностью линии является инновационная система управления, которая обеспечивает высокую точность исполнения технологической цепочки операций на всех этапах. Общая стоимость проекта составляет порядка 50,5 миллиона рублей.



– Линия предназначена для выпуска широкого диапазона шоколадных изделий. Она снабжена устройством дозирования орехов, сушеных фруктов, начинок. А высокая степень автоматизации позволяет предотвратить выпуск продукции, не соответствующей требованиям нормативной документации, – сказала Надежда Пуздрова.



Одновременно запущен новый бренд шоколада «President». Он относится к категории авторского продукта, поскольку сделан из оригинальных сортов какао-бобов из стран Латинской Америки, Африки и Азии.



Фабрика имеет экосертификат, который подтверждает соответствие выпускаемой продукции требованиям органического производства и дает право нанесения на продукцию экомаркировки.



В дальнейших планах компании – деятельность по разработке групп полезных продуктов питания и расширение производственных мощностей.