В Рыбинске прошла встреча общественности, на которой жители микрорайона Слип поддержали эскиз проекта благоустройства парковой зоны у местного Дома культуры. Эта территория вошла в шорт-лист итогового голосования для участия в губернаторском проекте по формированию комфортной городской среды «Решаем вместе!».



Территория у ДК «Слип» – центр притяжения для жителей всего микрорайона. Здесь проходят культурные, спортивные праздники, события в дни проведения общегородских мероприятий. Небольшую часть территории благоустроили в 2016 году в рамках областной программы, однако необходимо дальнейшее преображение.



Проектом предусмотрено благоустройство участка площадью около восьми гектаров. На нем расположены здание Дома культуры, футбольное поле с трибунами, хоккейный корт, загущенные посадки деревьев.



– Прежде всего предусмотрено спортивное ядро: полноценное футбольное поле с современным покрытием, беговая дорожка, – рассказала главный специалист отдела градостроительного планирования администрации Рыбинска Лариса Шакирова. – Предполагается размещение игровой площадки для волейбола и баскетбола, хоккейная коробка остается на прежнем месте, предлагается установить детский игровой комплекс.



Учитывая, что часть территории – парковая зона, архитекторы спланировали сеть дорожек с твердым покрытием в соответствии с существующими пешеходными направлениями, которые уже проложены жителями микрорайона. На пересечении дорожек предполагается оборудовать площадки для отдыха, предусмотрено около 50 светильников и двадцать скамеек. Со стороны улицы Шевченко – парковка на 20 машино-мест.



Жители микрорайона попросили дополнить спорткомплекс площадкой для занятий воркаутом.



– Решается очень важный для микрорайона вопрос. Старшее поколение помнит, как здесь было уютно раньше. У нас есть возможность вернуть нашему парку, стадиону прежний вид. И сделать это нужно для наших детей, – призвала собравшихся председатель КТОС «Заволжье-2» Галина Мисурева.



Эскиз благоустройства территории и ее наполнение жители одобрили и утвердили предложенное решение. Следующий шаг – поддержать объект 18 марта, когда на избирательных участках пройдет итоговое голосование по проекту «Решаем вместе!».



Пять общественных территорий Рыбинска, получивших наибольшую поддержку, будут приведены в порядок в течение пяти лет за счет средств федерального и областного бюджетов.



Справка



Проект «Решаем вместе!» реализуется в регионе по инициативе губернатора Дмитрия Миронова уже второй год и направлен на выполнение задачи по формированию комфортной городской среды, поставленной перед субъектами РФ Президентом России Владимиром Путиным.