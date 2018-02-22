​В ярославском Дворце молодежи торжественно дан старт Году добровольца в регионе. Посвятить этой тематике 2018 год предложил Президент Российской Федерации Владимир Путин в связи с масштабным развитием волонтерского движения во всех российских регионах.



– Деятельность добровольцев достойна большого уважения. За каждым из вас стоят конкретные дела и поступки, которые меняют окружающую действительность к лучшему, – отметил, приветствуя собравшихся, заместитель председателя Правительства области Максим Авдеев. – Добровольчество в нашей стране всегда было тесно связано с патриотизмом, поскольку любить свое Отечество – значит осознавать свою личную ответственность за его будущее. Ваша деятельность необходима людям, региону и всей стране.



В Ярославской области молодежное волонтерское движение развивается с середины девяностых годов прошлого века. Сегодня в регионе работает более 170 молодежных добровольческих организаций, объединяющих свыше 15 тысяч человек. Их деятельность охватывает самые разные сферы жизни общества – спорт, экологию, медицину, патриотическую работу, событийные мероприятия, социальные проекты. Направление «Серебряные волонтеры» объединяет людей старшего возраста.



Деятельность в сфере развития волонтерского движения оценивает региональная программа «Рейтинг-76». По итогам 2017 года самые высокие результаты этой работы показали Тутаевский, Некрасовский и Угличский районы. Максим Авдеев вручил представителям районов дипломы и поздравил с победой. Также награды получили лучшие объединения активистов региона.



В рамках церемонии открытия Года добровольца в Ярославской области Максим Авдеев дал старт акции «Эстафета добра». Волонтерский флаг будет переходить от района к району и станет символом объединения всех волонтеров региона. Первыми эстафету приняли представители Брейтовского муниципального района.



Также состоялся круглый стол по вопросам развития волонтерского движения Ярославской области. В фойе Дворца молодежи начала работу выставка достижений волонтерских организаций. Среди них – региональное отделение ВОД «Волонтеры-медики», региональное отделение ВОД «Волонтеры Победы», ярославская региональная общественная организация инвалидов «Лицом к миру», проект «Собаки для детей», ЯОМОО «Союз студентов», ярославская региональная общественная организация по содействию в поиске пропавших детей «ЯрСпас», проект по организации досуга молодежи через занятия handmade «Другое дело» и областной молодежный отряд «Правопорядок».